Найти ширину и периметр прямоугольника если известны длина и площадь
Математика
Найти ширину и периметр прямоугольника если известны длина и площадь
Ответ(ы):
Гость:
Ширину умножить на длину и умножить на высоту
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