Но мер 66⌚пожайлуста

Математика
Но мер 66⌚пожайлуста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ищем длину участка. 178.53/10.82=16.5 ширина второго участка. 10.82-2.9=7.92 площадь второго участка. 7.92х16.5=130.68
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