Сочинение на казахском языке мои зимнии каникулы 7 предложений

Қазақ тiлi
Сочинение на казахском языке мои зимнии каникулы 7 предложений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кыскы демалысымды ауылда откiздim. Kыскы демалысымда спортпен шугылданамын деп шештim. Маfан коньки,шанfы тепкен унайды. Мен достарыммен бiрге узын сырганак жасадым. Барлыfымыз жиналып сырfaнадык. Арине спортпен кыста шуfылданfaн пайдалы. Мен кыскы демалысымды оте жаксы откiздim.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Когда у древнегречиского математика Пифагора спросили сколько у вас учеников? то он ответил половина моих учеников изучают математику, четверть -пр...
Ответить
Математика
Задача. У двух сельскохозяйственных предприятий было 3560 тонн удобрений. После того как одно из предприятий продало другому 60 тонн удобрений, у...
Ответить
Обществознание
Дробное число, показывающее,во сколько раз уменьшено изображение на карте.
Ответить
Математика
3страуса за 3 дня снесли 3 яйца какое количество яиц снесут 6 пар страусов за 6 дней, ??сли за один и тот же промежуток времени они будут нести так...
Ответить
Русский язык
Есть ли окончание у слова "гонец"?
Ответить