Сочинение на казахском языке мои зимнии каникулы 7 предложений
Қазақ тiлi
Сочинение на казахском языке мои зимнии каникулы 7 предложений
Ответ(ы):
Гость:
Кыскы демалысымды ауылда откiздim. Kыскы демалысымда спортпен шугылданамын деп шештim. Маfан коньки,шанfы тепкен унайды. Мен достарыммен бiрге узын сырганак жасадым. Барлыfымыз жиналып сырfaнадык. Арине спортпен кыста шуfылданfaн пайдалы. Мен кыскы демалысымды оте жаксы откiздim.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Когда у древнегречиского математика Пифагора спросили сколько у вас учеников? то он ответил половина моих учеников изучают математику, четверть -пр...
Математика
Задача. У двух сельскохозяйственных предприятий было 3560 тонн удобрений. После того как одно из предприятий продало другому 60 тонн удобрений, у...
Математика
3страуса за 3 дня снесли 3 яйца какое количество яиц снесут 6 пар страусов за 6 дней, ??сли за один и тот же промежуток времени они будут нести так...
Русский язык