Когда у древнегречиского математика Пифагора спросили сколько у вас учеников? то он ответил половина моих учеников изучают математику, четверть -природоведение , 1/7 проводят время в раздумьях , а оставшихся являются девочками ...
Математика
Когда у древнегречиского математика Пифагора спросили сколько у вас учеников? то он ответил половина моих учеников изучают математику, четверть -природоведение , 1/7 проводят время в раздумьях , а оставшихся являются девочками Сколько учеников было у Пифагора"
Ответ(ы):
Гость:
1/2+1/4+1/7=25/28 часть учеников 1-25/28=3/28 ч составляют девочки 3:3/28=3*28:3=28 учеников всего Ответ :28 у.
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