Когда у древнегречиского математика Пифагора спросили сколько у вас учеников? то он ответил половина моих учеников изучают математику, четверть -природоведение , 1/7 проводят время в раздумьях , а оставшихся являются девочками ...

Математика

Когда у древнегречиского математика Пифагора спросили сколько у вас учеников? то он ответил половина моих учеников изучают математику, четверть -природоведение , 1/7 проводят время в раздумьях , а оставшихся являются девочками Сколько учеников было у Пифагора"

Автор: Гость