Билет на автобус стоит 15руб.Какое максимальное кол-во билетов можно будет купить ??а 100руб после повышения цены на 20%
Математика
Билет на автобус стоит 15руб.Какое максимальное кол-во билетов можно будет купить ??а 100руб после повышения цены на 20%
Ответ(ы):
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