Билет на автобус стоит 15руб.Какое максимальное кол-во билетов можно будет купить ??а 100руб после повышения цены на 20%

Математика

Билет на автобус стоит 15руб.Какое максимальное кол-во билетов можно будет купить ??а 100руб после повышения цены на 20%

Автор: Гость