Расскажите веселую историю из детства

Гость: Гость:

Когда мне было года три, у меня была футболка, а на ней был нарисован ёжик. И я любил повторять: «мама, скажи йодык» (это плохо выговариваемый ёжик). Мама с радостью отвечала: «йодык!» На что я постоянно возмущался: «мама, ты не правильно говоришь! Надо не йодык, а йодык!!»