Расскажите веселую историю из детства
Литература
Расскажите веселую историю из детства
Ответ(ы):
Гость:
Когда мне было года три, у меня была футболка, а на ней был нарисован ёжик. И я любил повторять: «мама, скажи йодык» (это плохо выговариваемый ёжик). Мама с радостью отвечала: «йодык!» На что я постоянно возмущался: «мама, ты не правильно говоришь! Надо не йодык, а йодык!!»
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