Бак наполнится водой через две трубы за 2 часа.Через первую трубу бак может наполн??тся за 3 часа.За сколько времени 2/3 объема бака наполнятся водой через вторую трубу?помогите пожалуйста,нужно решение а не ответ
Математика
Бак наполнится водой через две трубы за 2 часа.Через первую трубу бак может наполн??тся за 3 часа.За сколько времени 2/3 объема бака наполнятся водой через вторую трубу?помогите пожалуйста,нужно решение а не ответ
Ответ(ы):
Гость:
Примем бак за 11)1:2=1/2бака в час наполняют две трубы вместе2)1:3=1/3 бака в час наполняет первая труба3)1/2-1/3=3/6-2/6=1/6 бака в час наполняет вторая труба4)2/3:1/6=2/3*6=4 часа 2/3 объема бака наполнятся водой через вторую трубуОтвет: через 4 часа 2/3 объема бака наполнятся водой через вторую трубу
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