Бак наполнится водой через две трубы за 2 часа.Через первую трубу бак может наполн??тся за 3 часа.За сколько времени 2/3 объема бака наполнятся водой через вторую трубу?помогите пожалуйста,нужно решение а не ответ

Математика

Бак наполнится водой через две трубы за 2 часа.Через первую трубу бак может наполн??тся за 3 часа.За сколько времени 2/3 объема бака наполнятся водой через вторую трубу?помогите пожалуйста,нужно решение а не ответ

Автор: Гость