Определите, в каких единицах проградуирована шкала барометра. Вычислить цену дел??ния шкалы. запишите показание прибора.
Физика
Определите, в каких единицах проградуирована шкала барометра. Вычислить цену дел??ния шкалы. запишите показание прибора.
Ответ(ы):
Гость:
Барометр- измеряется в Паскалях Цена деления: (2-1):10=0,1см-одна шкала
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