Определите, в каких единицах проградуирована шкала барометра. Вычислить цену дел??ния шкалы. запишите показание прибора.

Физика
Определите, в каких единицах проградуирована шкала барометра. Вычислить цену дел??ния шкалы. запишите показание прибора.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Барометр- измеряется в Паскалях Цена деления: (2-1):10=0,1см-одна шкала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обе части неравенства 18>6 разделить на 2; на 3; на -2; на -3.
Ответить
Қазақ тiлi
А как переводится слово слон
Ответить
Математика
Тетрадь стоит 10руб.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 950 руб. после понижения цены на 25%?
Ответить
История
Русское название полуострова ханко финляндия где во время северной войны русский флот разгромил советская эстрада 1714г
Ответить
Математика
Если а+4<-2, то a < если a-3>7, то a >
Ответить