Дауысты дыбыстарга сын есим

Қазақ тiлi
Дауысты дыбыстарга сын есим
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сын есімі бар дауысты сөздер-қара-а дауысты,көк-ө-дауысты,сары-а,ы-дауысты М: Менің қара күртем,сары,көк түсті жейдем бар. Қандай?(Сын есімнің сұрағы)
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