Родители трепетно заботятся о своем ребенке.В глаголе заботятся пишется -ят,потому что
Русский язык
Родители трепетно заботятся о своем ребенке.В глаголе заботятся пишется -ят,потому что
Ответ(ы):
Гость:
Заботятся без мягкого знака. потому что задай вопрос к глаголу. родители что делают?заботятся.если в вопросе нет мягкого знака значит глагол пишется без него
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
История
История
Русский язык
Помогите пожалуйста. Ну раскрыть скобки и вставить пропущенные буквы.Есть что-то ??еличественное (в) течени... этой реки, медленном и привольном. (...