Родители трепетно заботятся о своем ребенке.В глаголе заботятся пишется -ят,потому что

Русский язык
Родители трепетно заботятся о своем ребенке.В глаголе заботятся пишется -ят,потому что
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Заботятся без мягкого знака. потому что задай вопрос к глаголу. родители что делают?заботятся.если в вопросе нет мягкого знака значит глагол пишется без него
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