Определи цифру(-ы), которую(-ые) можно подставить вместо ∗, чтобы число 2∗559 делилось на 3. Ответ: (возможные цифры записывай в порядке возрастания, без промежутков, используя для разделения символ ;)
Математика
Определи цифру(-ы), которую(-ые) можно подставить вместо ∗, чтобы число 2∗559 делилось на 3. Ответ: (возможные цифры записывай в порядке возрастания, без промежутков, используя для разделения символ ;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если использовать признак делимости на 3, можно легко определить. (если сумма цифр числа делится на 3, то и само число делится на 3) 0;3;6;9; 20559; 23559; 26559; 29559;
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