Сколько досок длинной 3,5 м шириной 20см и толщиной 20мм выйдет из четырёхуголной балки длинной 105дм ,имеющий сечении прямоугольник размером 30см *40см?пожалуйста

Математика

Сколько досок длинной 3,5 м шириной 20см и толщиной 20мм выйдет из четырёхуголной балки длинной 105дм ,имеющий сечении прямоугольник размером 30см *40см?пожалуйста

Автор: Гость