Сколько досок длинной 3,5 м шириной 20см и толщиной 20мм выйдет из четырёхуголной балки длинной 105дм ,имеющий сечении прямоугольник размером 30см *40см?пожалуйста

Математика
Сколько досок длинной 3,5 м шириной 20см и толщиной 20мм выйдет из четырёхуголной балки длинной 105дм ,имеющий сечении прямоугольник размером 30см *40см?пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина балки - 105 дм = 10,5 метров доска ши­ри­ной - 20 см = 200 мм пря­мо­уголь­ник раз­ме­ром - 30 см * 40 см = 300 * 400 мм Таким образом 400 / 200 = 2 шт. - доски по размеру 400 прямоугольного сечения 300 / 20 = 15 шт - доски по размеру 300 прямоугольного сечения 10,5 / 3,5 = 3 шт. - доски по лине бруса Итого 2 * 15 * 3 = 90 шт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожааалуйста помогите решать : ( 1/16 ) в степени 1, 2 х-2 = 64
Ответить
Окружающий мир
Составь схему круговорота веществ в состав которого входят сосна и куница
Ответить
Русский язык
Шоу бывает полезное? очень важно...
Ответить
Математика
У Саша в кармане 7 монет. Каждая либо по 5 рублей, либо по 10 рублей. Сколько всего денег может быть у нее в кармане?
Ответить
Русский язык
Помогите пож.та составить предложения по этим схемам чтобы получился рассказ и название рассказу дать.
Ответить