Сколько досок длинной 3,5 м шириной 20см и толщиной 20мм выйдет из четырёхуголной балки длинной 105дм ,имеющий сечении прямоугольник размером 30см *40см?пожалуйста
Математика
Сколько досок длинной 3,5 м шириной 20см и толщиной 20мм выйдет из четырёхуголной балки длинной 105дм ,имеющий сечении прямоугольник размером 30см *40см?пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина балки - 105 дм = 10,5 метров доска шириной - 20 см = 200 мм прямоугольник размером - 30 см * 40 см = 300 * 400 мм Таким образом 400 / 200 = 2 шт. - доски по размеру 400 прямоугольного сечения 300 / 20 = 15 шт - доски по размеру 300 прямоугольного сечения 10,5 / 3,5 = 3 шт. - доски по лине бруса Итого 2 * 15 * 3 = 90 шт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
У Саша в кармане 7 монет. Каждая либо по 5 рублей, либо по 10 рублей. Сколько всего денег может быть у нее в кармане?