Определить длительность звучания стереоаудиофайла, занимающего 468,75 Кбайт памяти при глубине звука 16 бит и частоте 48 кГц
Информатика
Определить длительность звучания стереоаудиофайла, занимающего 468,75 Кбайт памяти при глубине звука 16 бит и частоте 48 кГц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F =468,75 Кбайт =468,75 *2^13 бит D = 16 бит =2^4 бит - глубина звука H =48 КГц =48*1000= 3*2^4 *1000 Гц - частота звука (1/c) t=F : (D *H) t =468,75 *2^13 : (2^4 *3 *2^4 *1000) = 468,75 *2^5 :3 :1000= =156,25*32 :1000 = 5 000 : 1 000=5 (c) ответ: t =5 секунд
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