Определить, какими членами в предложении являются сухествительные: родители купили лодку с мотором
Русский язык
Определить, какими членами в предложении являются сухествительные: родители купили лодку с мотором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущ гл сущ предл сущ Родители купили лодку с мотором
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Пожалуйста помогите 5 раз наверное пишу потому что все говорят что не знают пожалуйста хоть в 5 раз будет хоть что то полезное
Русский язык