Определить, какими членами в предложении являются сухествительные: родители купили лодку с мотором

Русский язык
Определить, какими членами в предложении являются сухествительные: родители купили лодку с мотором
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Автор: Гость
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Гость:
Сущ гл сущ предл сущ Родители купили лодку с мотором
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