Пожалуйста помогите 5 раз наверное пишу потому что все говорят что не знают пожалуйста хоть в 5 раз будет хоть что то полезное

Русский язык
Пожалуйста помогите 5 раз наверное пишу потому что все говорят что не знают пожалуйста хоть в 5 раз будет хоть что то полезное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победная песня- гимн, призывающий воинов не струсить, а идти напролом. 2. Восхваляя песнями-хвалебные песни, слова во имя русских князей.
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