Для чего происходит накопление жира для животных и растений?

Биология
Для чего происходит накопление жира для животных и растений?
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Автор: Гость
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Гость:
Для того чтобы удачно пережить зиму 
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