Для чего происходит накопление жира для животных и растений?
Биология
Для чего происходит накопление жира для животных и растений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того чтобы удачно пережить зиму
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