Решите неравенство х^2-3х+2lt;0

Алгебра
Решите неравенство х^2-3х+2lt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²-3x+2<0 x₁*x₂=2 и x₁+x₂=3  => x₁=1  и  x₂=2 (x-1)(x-2)<0           +                       -                          + _______1 ///////////////////////// 2___________ x∈(1;2)
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