Турист прошёл пешком расстояние в 5 раз меньшее,чем проехал на автобусе.На автобусе он проехал на 120 км больше,чем прошёл пешком.Какое расстояние он проехал на автобусе? Сделайте схематический рисунок и решите задачу

Математика

Турист прошёл пешком расстояние в 5 раз меньшее,чем проехал на автобусе.На автобусе он проехал на 120 км больше,чем прошёл пешком.Какое расстояние он проехал на автобусе? Сделайте схематический рисунок и решите задачу

Автор: Гость