Турист прошёл пешком расстояние в 5 раз меньшее,чем проехал на автобусе.На автобусе он проехал на 120 км больше,чем прошёл пешком.Какое расстояние он проехал на автобусе? Сделайте схематический рисунок и решите задачу

Математика
Турист прошёл пешком расстояние в 5 раз меньшее,чем проехал на автобусе.На автобусе он проехал на 120 км больше,чем прошёл пешком.Какое расстояние он проехал на автобусе? Сделайте схематический рисунок и решите задачу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А---------------------В----------------------------------------------------------------С             хкм                                                  5х км                                                                     5х-х=120   4х=120.         х=120:4=30(км) прошел пешком                          х+120=30+120=150(км)   Ответ:150 км.    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой род у слова язык
Ответить
Математика
Какой луч называют координатным ?
Ответить
География
Какая горная система отделяет Европу от Азии?
Ответить
Русский язык
Произнесите слова. необ[й,о]тный. с[й,о]жился. бел[й,о]. под[й'о]м. друз[й'о]. п[й'о]са. с[й'э]хал. мурав[й'и]. Что общего в произношении данных сл...
Ответить
Математика
Во сколько раз 250 м меньше, чем 3 км
Ответить