Турист прошёл пешком расстояние в 5 раз меньшее,чем проехал на автобусе.На автобусе он проехал на 120 км больше,чем прошёл пешком.Какое расстояние он проехал на автобусе? Сделайте схематический рисунок и решите задачу
Математика
Турист прошёл пешком расстояние в 5 раз меньшее,чем проехал на автобусе.На автобусе он проехал на 120 км больше,чем прошёл пешком.Какое расстояние он проехал на автобусе? Сделайте схематический рисунок и решите задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А---------------------В----------------------------------------------------------------С хкм 5х км 5х-х=120 4х=120. х=120:4=30(км) прошел пешком х+120=30+120=150(км) Ответ:150 км.
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