Произнесите слова. необ[й,о]тный. с[й,о]жился. бел[й,о]. под[й'о]м. друз[й'о]. п[й'о]са. с[й'э]хал. мурав[й'и]. Что общего в произношении данных слов? Спишите заменяя звуковые обозначения буквами. Обьясните, как можно перенести...
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Произнесите слова. необ[й,о]тный. с[й,о]жился. бел[й,о]. под[й'о]м. друз[й'о]. п[й'о]са. с[й'э]хал. мурав[й'и]. Что общего в произношении данных слов? Спишите заменяя звуковые обозначения буквами. Обьясните, как можно перенести данные слова с одной строки на другую.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съёжился бельё подъём друзья пьеса съехал муравьи .В всех этих словах есть твердые и мягкие знаки.
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