Доклад про воду 2класс

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Доклад про воду 2класс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Вода — самое удивительное вещество. Из него состоят наши кровь, мозг, ткани тела больше чем наполовину состоят из воды. А в некоторых растениях ее еще больше.    Вода — в океанах и морях, реках и озерах, под землей и в почве. На высоких горах, в Арктике, Антарктиде вода находится в виде снега и льда. Это вода в твердом состоянии. Лед можно видеть у нас на реках и озерах, когда они замерзают зимой. Много воды в атмосфере: это облака, туман, пар, дождь, снег. На поверхности суши находится далеко не вся вода, имеющаяся на Земле. В глубине грунта существуют подземные реки и озера.Т.е. она бывает жидкой, твердой и газообразной.    Растения без воды увядают и могут погибнуть. Животные, если лишить их воды, быстро погибают . Потеря воды опаснее для организма, чем голодание: без пищи человек может прожить больше месяца, без воды — всего лишь несколько дней.    Вот какое необыкновенное вещество - обыкновенная вода
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