Найди лишнее слово и подчеркни его.объясни свой выбор. 1) Чаща,чашка,чашечка,кружечка- 2)Угощать,прощать,угощение- 3)Живот,животное,ёжик,ежата-
Русский язык
Найди лишнее слово и подчеркни его.объясни свой выбор. 1) Чаща,чашка,чашечка,кружечка- 2)Угощать,прощать,угощение- 3)Живот,животное,ёжик,ежата-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Чаща. Нет уменьшительно - ласкательного суффикса. 2. Прощать . Не однокоренное с "угощать", "угощение". 3.Ежата . Множественное число. Остальные - в ед.ч.
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