Определить объем водорода, который образуется при взаимодействии 50 г. 49% раствора серной кислоты с 6,5г цинком
Химия
Определить объем водорода, который образуется при взаимодействии 50 г. 49% раствора серной кислоты с 6,5г цинком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса серной кислоты 50*0,49=24,5 г. Число моль серной кислоты =24,5/98=0,25 моль Число моль цинка =6,5/65=0,1 моль Цинк в недостатке Zn+H2SO4=H2+ZnSO4 Объем водородаV(H2)=0,1*22,4=2,24 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кусок проволоки длина 94м.разрезали на з части так, что длина первой равна19м,а длин?? второй на 5м больше, чем третья. Наиди длину каждой?
Русский язык