Определить объем водорода, который образуется при взаимодействии 50 г. 49% раствора серной кислоты с 6,5г цинком

Химия

Определить объем водорода, который образуется при взаимодействии 50 г. 49% раствора серной кислоты с 6,5г цинком

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