Определить объем водорода, который образуется при взаимодействии 50 г. 49% раствора серной кислоты с 6,5г цинком

Химия
Определить объем водорода, который образуется при взаимодействии 50 г. 49% раствора серной кислоты с 6,5г цинком
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса серной кислоты 50*0,49=24,5 г. Число моль серной кислоты =24,5/98=0,25 моль Число моль цинка =6,5/65=0,1 моль Цинк в недостатке Zn+H2SO4=H2+ZnSO4 Объем водородаV(H2)=0,1*22,4=2,24 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кусок проволоки длина 94м.разрезали на з части так, что длина первой равна19м,а длин?? второй на 5м больше, чем третья. Наиди длину каждой?
Ответить
Математика
Найдите радиус окружности, если ее длина равна 88 метров
Ответить
Математика
Пожалуйста срочно помогите ! Составьте пропорции из данных отношений :
Ответить
Русский язык
10 однокареных слов на слово дать
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения 5a+2b-15a^2/3a при a=4 b=-12
Ответить