Определить падеж имени прилагательного в предложение по радио диктор объявил правительственное сообщение.
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Определить падеж имени прилагательного в предложение по радио диктор объявил правительственное сообщение.
Ответ(ы):
Гость:
Скорее всего, вин. пад.:объявил (что?)правительственное сообщение
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