Определит падеж огарочек свечи
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Определит падеж огарочек свечи
Ответ(ы):
Гость:
Думаю,что винительный падеж.
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