Определить путь пройденный телом от начала движения при свободном падении?. Если ?? конце пути оно имело скорость 30 км/ч

Физика
Определить путь пройденный телом от начала движения при свободном падении?. Если ?? конце пути оно имело скорость 30 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=30/3.6=8.3 м/с    vo=0   g=9.81 м/с   s=?s=v²/(2*g)=8.3²/(2*9.81)=3.54 м=======================

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