Определить путь пройденный телом от начала движения при свободном падении?. Если ?? конце пути оно имело скорость 30 км/ч

Физика

Определить путь пройденный телом от начала движения при свободном падении?. Если ?? конце пути оно имело скорость 30 км/ч

Автор: Гость