Определить тип химической связи /сигма идл пи/ образующейся между атомами формирующие электроны которых 3s^2 и 5p^5. Помогите, ребзя, плиз
Химия
Определить тип химической связи /сигма идл пи/ образующейся между атомами формирующие электроны которых 3s^2 и 5p^5. Помогите, ребзя, плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формирующий 3s² - электрон у элемента Mg. Формирующий 5p⁵ - электрон у элемента I. Между магнием Mg и йодом I образуется не ковалентная, а ионная связь. Поэтому говорить о σ- и π-связи (а эти понятия вводятся для ковалентных связей) в данном случае не имеет смысла.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Между какими соседними целмыть числами заключено число: 1) 5 5/8; 2) 2,3; 3) -7,8; 4) - 0,2; 5) -10,1; 6) 0,9; 7) -15 1/5; 8) -18,2.
Математика
Найти производную функции? 1) y=3+2x-3x^2+5x^3 2) y=(7x-2)*x^2 3) x*e^x 4) y+2sinx+1/3cosx 5) y3ctgx-4tgx 6) y=3 arcsinx-5arccosx 7)...
Химия
Выбери ряд химических элементов, у которых валентность может быть ІІ: А. AI, O, Mg, S ??. AI, O, C, Fe В. O, Ca, Fe, Mg Г. O, Ca, P, Vg
Биология