Определить тип химической связи /сигма идл пи/ образующейся между атомами формирующие электроны которых 3s^2 и 5p^5. Помогите, ребзя, плиз

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Формирующий 3s² - электрон у элемента Mg. Формирующий 5p⁵ - электрон у элемента I. Между магнием Mg и йодом I образуется не ковалентная, а ионная связь. Поэтому говорить о σ- и π-связи (а эти понятия вводятся для ковалентных связей) в данном случае не имеет смысла.