Определить угол который равен ....

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Сумма смежных углов 180*. х - первый угол 3х/7 - второй _____ х+(3х)/7=180 (умножаем все на7) 7х+3х=1260 10х=1260 х=1260/10 х=126 - первый угол искомый можно найти 2 способами: 1. 180-126=54* 2. 126*3/7=54*