Определить знаки значений функций sin250, cos 300, tg165°

Математика
Определить знаки значений функций sin250, cos 300, tg165°
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin250 (3четверть) знак минус cos300 ( 4 четверть) знак плюс тангенс165 (2 четверть) минус
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