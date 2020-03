Определите функции окончания «s», «es», т.е. является ли оно признаком: а) множественного числа имени существительного; 6) притяжательного падежа имени существительного; в) глаголав 3 лице единственного числа (Present Indefinit...

Английский язык

Определите функции окончания «s», «es», т.е. является ли оно признаком: а) множественного числа имени существительного; 6) притяжательного падежа имени существительного; в) глаголав 3 лице единственного числа (Present Indefinite Active), The optimum temperature for germination and growth varies with different finds of crops.

