Определите функции окончания «s», «es», т.е. является ли оно признаком: а) множественного числа имени существительного; 6) притяжательного падежа имени существительного; в) глаголав 3 лице единственного числа (Present Indefinit...
Английский язык
Определите функции окончания «s», «es», т.е. является ли оно признаком: а) множественного числа имени существительного; 6) притяжательного падежа имени существительного; в) глаголав 3 лице единственного числа (Present Indefinite Active), The optimum temperature for germination and growth varies with different finds of crops.
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Varies -в ) finds -a ) crops -a )
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