Определите, к какому стилю относится текст. Археологами найдено немало древних зеркал, выполненных из меди, бронзы, серебра и других металлов. Это круглые или квадратные пластинки, отполированные до блеска с одной стороны, пок...

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Определите, к какому стилю относится текст. Археологами найдено немало древних зеркал, выполненных из меди, бронзы, серебра и других металлов. Это круглые или квадратные пластинки, отполированные до блеска с одной стороны, покрытые узорами и надписями с другой. Надписи часто были поучительного характера.На одном зеркале,найденном в Китае, было написано: "Без циркуля нельзя сделать правильный круг - значит и жить надо по правилам".
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Автор: Гость
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Гость:
Мне кажется, что этот текст относится к публицистическому стилю.
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