Определите, какие члены предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают. Какой знак препинания ставится между однородными членами, связанными только интонацией перечисления? Спешите и подчеркните однородные член...

Русский язык
Определите, какие члены предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают. Какой знак препинания ставится между однородными членами, связанными только интонацией перечисления? Спешите и подчеркните однородные члены предложения.
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Гость:
Где предложение? кинь предложение помогу
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