Определите какую гласную следует писать в безударных окончаниях следующих имён существительных. Укажите, к какому склонению относится каждое имя существите льное и в каком падеже оно употреблено. Это поможет правильно написать...
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Определите какую гласную следует писать в безударных окончаниях следующих имён существительных. Укажите, к какому склонению относится каждое имя существите льное и в каком падеже оно употреблено. Это поможет правильно написать безударное падежное окончание. Образец: говорить о задаче( 1 скл.;П.п.) ехал по пустын... (_______ ; _______) катался на лошад... (______ ; ______) жалеть о неудач... (______ ; _______) прочитал о медвед... (______ ; ______) ожидал на пристан.... (_______ ; ______) шёл по тропинк.... (_____ ; _______) по краям дорог... (______ ; _______) рисовал в тетрад... (_______ ; _____) плыть на параход... (________ ; ______) уезжаем в июл... (_______ ; ______) бежал по алле.... (________ ; ______) приближался к цел... (_______ ; _______) нуждался в защит... (________ ; _______) растут на топол... (________ ; _______) деревья в ине... (_______ ; _______) оказался в опастност... (_________ ; ________) исчез на лесной опушк... (_______ ; ______) ехал на автомобил... (_________ ; _______) улыбнулся при встреч... (______ ; ______)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ехал по пустынЕ (1скл. ; Д.п.) катался на лошадИ (3скл. ; П.п.) жалеть о неудачЕ (1скл. ; П.п.) прочитал о медведЕ (2скл. ; П.п.) ожидал на пристанИ (3скл. ; П.п.) шёл по тропинкЕ (1скл. ; Д.п.) по краям дорогИ (1скл. ; Р.п.) рисовал в тетрадИ (3скл. ; П.п.) плыть на пароходЕ (2скл. ; П.п.) уезжаем в июлЕ (2скл.; П.п.) бежал по аллеЕ (1скл. ; Д.п.) приближался к целИ (3скл. ; Д.п.) нуждался в защитЕ (1скл. ; П.п.) растут на тополЕ (2скл. ; П.п.) деревья в инеЕ (2скл. ; П.п.) оказался в опасностИ (3скл. ; П.п.) исчез на лесной опушкЕ (1скл. ; П.п.) ехал на автомобилЕ (2скл. ; П.п.) улыбнулся при встречЕ (1скл. ; П.п.)
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