Определите стилевую принадлежность текста. Многозадачные операционные системы позволяют загружать в ОЗУ несколько задач и быстро переключаться с одной программы на другую. Работа в многозадачном режиме достигается разделением ...
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Определите стилевую принадлежность текста. Многозадачные операционные системы позволяют загружать в ОЗУ несколько задач и быстро переключаться с одной программы на другую. Работа в многозадачном режиме достигается разделением времени центрального процессора между задачами, что называется квантованием времени. Квантование времени может быть либо с прерыванием обслуживания, либо без прерывания обслуживания. При использовании квантования с прерыванием обслуживания каждая задача получает доступ к центральному процессору с регулярными интервалами. В случае квантования без прерывания обслуживания одна из задач использует центральный процессор в течение более длительного промежутка времени, чем обычно, пока остальные задачи находятся в состоянии ожидания (этот способ квантования времени называется приоритетным квантованием).
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