ЗСП-3 (В)начале, (так)же, (на)бок Составьте с каждым 2 предложения со слитным и раздельным написанием.

Русский язык
ЗСП-3 (В)начале, (так)же, (на)бок Составьте с каждым 2 предложения со слитным и раздельным написанием.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале дня я делаю пробежку.Вначале никто его не слушал. Я поступаю так же как ты.Мы были в театре,также на выставке и в музее. Ему на бок наложили повязку.Челка уложена набок.
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