Определите стороны прямоугольника АВДЕ, если ВД=16, угол ДАЕ= 60 градусов. Чёртеж думаю видно. Помогите пожалуйста!!!!!!! :*

Геометрия
Определите стороны прямоугольника АВДЕ, если ВД=16, угол ДАЕ= 60 градусов. Чёртеж думаю видно. Помогите пожалуйста!!!!!!! :*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ничего нового  ------- Дано ABDE прямоугольник BD=AE =16 , ∠DAE=60°. ---  DE=AB -? ΔAED прямоугольный(∠E =90°) ⇒∠ADE =90°-∠DAE =90°-60°=30°. AE=AD/2 ( как катет против угла ∠ADE =30°) ⇒ AD=2AE. Другой катет DE можно определить исходя из теоремы Пифагора:  DE=√(AD² -AE²)=√ ( (2AE)² - AE²) =√3AE² = AE√3 =16√3. ответ:   16 ;  16√3.  
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