Определите тип придаточной связи предложения: всем существом своим кутузов чувствовал, что страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертельным.
Русский язык
Определите тип придаточной связи предложения: всем существом своим кутузов чувствовал, что страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертельным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь последовательное подчинение придаточных. В первом случае,где союз ЧТО это изъяснит.,а В КОТОРОМ это определительное
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