Определите тип придаточной связи предложения: всем существом своим кутузов чувствовал, что страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертельным.

Русский язык

Определите тип придаточной связи предложения: всем существом своим кутузов чувствовал, что страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертельным.

Автор: Гость