Определите тип связи слов в словосочетаниях привычка опаздывать
Русский язык
Определите тип связи слов в словосочетаниях привычка опаздывать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это примыкание главное слово - привычка привычка какая? опаздывать - зависимое слово выражено неопределенной формой глагола, поэтому тип связи - примыкание
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