Определите угловой коэффициент прямой y равняется k x проходящей через точку:1) А (7;14) 2)В (-9;27)
Алгебра
Определите угловой коэффициент прямой y равняется k x проходящей через точку:1) А (7;14) 2)В (-9;27)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) x=7; y=14; 14=7k; k=2; b) x=-9; y=27; 27=-9k; k=-3;
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