Определите видо-временную форму глагола и задайте 4 типа вопросов к предложению: He was late for the classes yesterday.

Английский язык
Определите видо-временную форму глагола и задайте 4 типа вопросов к предложению: He was late for the classes yesterday.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Was late -образовано от выражения to be late Past Simple , Active When was he late for the classes ? Who was late for the classes ? Where was he late yesterday ? Was he late or came early yesterday?
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