Составить сложные слова с корнем варить

Русский язык
Составить сложные слова с корнем варить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
самовар  скороварка мультиварка пароварка 
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