1.Укажите точку, не принадлежащую графику функции у=3х(в квадрате) а) А(-1;3) б)В(корень из 3;9) в)С(3;6) г)D(1/3;1/3)
Алгебра
1.Укажите точку, не принадлежащую графику функции у=3х(в квадрате) а) А(-1;3) б)В(корень из 3;9) в)С(3;6) г)D(1/3;1/3)
Ответ(ы):
Гость:
В) т.С(3;6), остальные при подстановке в формулу у=3х^2 дают верное равенство))))
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