1.Укажите точку, не принадлежащую графику функции у=3х(в квадрате) а) А(-1;3) б)В(корень из 3;9) в)С(3;6) г)D(1/3;1/3)

Алгебра

1.Укажите точку, не принадлежащую графику функции у=3х(в квадрате) а) А(-1;3) б)В(корень из 3;9) в)С(3;6) г)D(1/3;1/3)

Автор: Гость