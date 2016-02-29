1.укажите слово которое не является синонимов к слову мнительность а) суеверност?? б) подозрительность в) рассудительность г) пугливость 2.укажите вариант в котором толкование фразеологизма дано неверно. а) чуть свет-о...

Русский язык

1.укажите слово которое не является синонимов к слову мнительность а) суеверност?? б) подозрительность в) рассудительность г) пугливость 2.укажите вариант в котором толкование фразеологизма дано неверно. а) чуть свет-очень рано б) оставаться втуне-жить в Родном городе в) кануть в лету-исчезнуть г) вешать собак-несправедливо обвинять

Автор: Гость