(семь пятнадцатыХ минус две третьих) плюс 5 девятых
Математика
(семь пятнадцатыХ минус две третьих) плюс 5 девятых
Ответ(ы):
Гость:
(7/15-2/3)+5/9=16/45 1)7/15-2/3=7/15-10/15=-3/15=-1/5 2)-1/5+5/9=-9/45+25/45=16/45
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