ПОДОБРАТЬ СИНОНИМЫ К СЛОВАМ:ЛАДНО,ПРИЛАЖИВАТЬ,СЛАЖЕННО,ПРИЛАЖЕНЫ,ЛАД,ЛАДНУЮ
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ПОДОБРАТЬ СИНОНИМЫ К СЛОВАМ:ЛАДНО,ПРИЛАЖИВАТЬ,СЛАЖЕННО,ПРИЛАЖЕНЫ,ЛАД,ЛАДНУЮ
Ответ(ы):
Гость:
Хорошо, , , ,мир, мирную
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Впишите пропущенные глаголы: 1. the policeman ........ a scream in the dark. 2. Mara ..... a strange creature at the window. 3. The children .........