Генные мутации приводят к а)уменьшения числа хромосом б)рекомбинация в)увеличени?? числа хромосом г)изменению последовательности нуклеотидов ДНК пересыхания пресмыкающихся защищает а)хитиновый покров б)слизь на поверхности кож...

Биология
Генные мутации приводят к а)уменьшения числа хромосом б)рекомбинация в)увеличени?? числа хромосом г)изменению последовательности нуклеотидов ДНК пересыхания пресмыкающихся защищает а)хитиновый покров б)слизь на поверхности кожи в)сухая кожа без желез г)линька
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Г 2) Б это очень просто!
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