Записать из художественной литературы 7 предложений с уточняющими членами.помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1. Там, на перекате, звенели, сшибаясь, сильные водяне струи, под солнцем они сверкали, ослепляя, и неслись куда-то, а здесь, у берега, вода была спокойной, небольшие синевато-прозрачные волны, негромко шурша, лизали мокрый песок. 2. Максиму достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что чуткая натура мальчика способна откликнуться, несмотря на слепоту, на поэтические образы песни. 3. А здесь, на другой стороне, инея не было. 4. Маленький домик стоял на горе, над рекой, на самом краю города. 5. Вчера, на восходе, была такая тишина, что даже и щекой не уловишь, не почувствуешь, тишина была тише своего дыхания. 6. Сегодня было день рождения Никиты, одиннадцатое мая, и назначено поднятие флага на пруду. 7. Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши, спряталась деревушка Тычки.