Помогите найди корень уровнения 1) 4x - 1 = 41

Математика
Помогите найди корень уровнения 1) 4x - 1 = 41
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4х=41+1 4х=42 х=42:4 х=10.5
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