Найдите две части с подчинительной связью и задайте к ним вопросы. С тех пор как ??н поверил, что, ежедневно тренируясь, сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным лётчиком, им овладела жажда жизни и деятельности.
Русский язык
Найдите две части с подчинительной связью и задайте к ним вопросы. С тех пор как ??н поверил, что, ежедневно тренируясь, сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным лётчиком, им овладела жажда жизни и деятельности.
Ответ(ы):
Гость:
.Из главного предложения задаем вопрос к придаточному:- поверил когда? (с каких пор?) с тех пор как он поверил Задаем вопрос от предл. С тех пор как он поверил (чему?) что , ежедневно тренируясь, сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным летчиком-
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Ввести два числа.заменить первое число нулем если оно равно второму и поменять об?? числа на противоположные в противном случае
Алгебра
Обществознание