Найдите две части с подчинительной связью и задайте к ним вопросы. С тех пор как ??н поверил, что, ежедневно тренируясь, сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным лётчиком, им овладела жажда жизни и деятельности.

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Найдите две части с подчинительной связью и задайте к ним вопросы. С тех пор как ??н поверил, что, ежедневно тренируясь, сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным лётчиком, им овладела жажда жизни и деятельности.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.Из главного предложения  задаем вопрос к придаточному:- поверил когда? (с каких пор?) с тех пор как он поверил Задаем вопрос от предл. С тех пор как он поверил (чему?) что , ежедневно тренируясь, сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным летчиком-

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