Какие предметы нужно сдавать на следователя?
Обществознание
Какие предметы нужно сдавать на следователя?
Ответ(ы):
Гость:
Следователь - это должность в органах следствия. Чтобы получить данную должность нужно иметь юридическое образование и годность к службе по заключению ВВК. Предметы, которые нужно сдавать для поступления на факультеты, утверждает институт и ознакомиться с ними можно на сайте института, в который Вы желаете поступить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Этот военачальник командовал народным ополчением при освобождении Москвы от пол??ков в 1612 году. Кто? Пожарский Кутузов Донской Невский ...
Литература
История
Кто из жителей афин облодл правом участвовать в управлении государством ? кто так??м правом не облолал ?