Какие предметы нужно сдавать на следователя?

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Следователь - это должность в органах следствия. Чтобы получить данную должность нужно иметь юридическое образование и годность к службе по заключению ВВК. Предметы, которые нужно сдавать для поступления на факультеты, утверждает институт и ознакомиться с ними можно на сайте института, в который Вы желаете поступить.