Придумать хитрость про браца кролика

Гость: Гость:

Однажды братец кролик гулял по лесу и его встретил лис и сказал: братец кролик пошли я тебя чаем у гощю. кролик согласился .Вот пришёл кролик к нему домой. Лис сказал сядь на стул. Кролик сел и братец лис его схватил. Завазял верювкой а братец кролик сказал: если ты меня отпустишь то я принесу тебе много кроликов. Лис думал, думал и сказал: ладно братец кролик только побыстрее возвращайся. И братец кролик у бежал И не вернулся.